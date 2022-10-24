



Столтенберг: НАТО увеличит военную помощь, чтобы ВСУ смогли воевать всю зиму

НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму. Речь идет о генераторах, зимней одежде и палатках. Об этом заявил генсек НАТО Йена Столтенберг, передает Deutsche Welle.



"Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продлить военные действия всю зиму", - заявил Столтенберг.



Генсек добавил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.



"Это произошло, конечно, прежде всего из-за умений, решимости украинских вооруженных сил использовать уже старые имеющиеся у них советские средства ПВО. Партнеры поставляли Украине боеприпасы для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые", - добавил Столтенберг.



Напомним, что Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО IRIS-T. Также Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдет зимняя одежда для украинских защитников.