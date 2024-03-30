



США тайно одобрили передачу Израилю F-35 и не только

Администрация президента США Джо Байдена тайно одобрила передачу Израилю значительной военной помощи.



По данным газеты The Washington Post, это произошло несмотря на публичные возражения в Вашингтоне относительно операции ЦАХАЛа в Рафиахе.



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По словам представителей Пентагона и Госдепа, США одобрили передачу Израилю 25 истребителей F-35 на сумму около 2,5 миллиарда долларов.



Также в пакет помощи вошли 1800 бомб МК-84 массой почти по тонне каждая, и 500 бомб МК-82 массой около четверти тонны каждая.



"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону", - сообщил журналистам представитель Белого дома.

