



Руководство России обсудило применение ядерного оружия в Украине

По сообщениям американских СМИ, высшее российское военное руководство провело совещание о том, когда и как Кремль может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Участвовал ли в обсуждении президент России Владимир Путин неизвестно.



Белый дом заявил, что Вашингтон “все больше беспокоит” потенциальный российский ядерный удар по Украине.

“Мы до сих пор не видели никаких признаков того, что русские готовятся к такому использованию. Но все это нас глубоко беспокоит”, – заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.



В последние недели Москва усилила свои заявления о том, что Киев готовит ядерную атаку с применением “грязной бомбы”, а министр обороны Сергей Шойгу звонил своим западным коллегам обсудить этот вопрос. Аналитики расценили этот шаг как возможное средство отвлечения внимания, пока Кремль готовил свою собственную операцию.



Утверждения о том, что российские войска вели “секретное строительство” на Запорожской электростанции в Украине еще больше усугубили опасения по поводу ядерной нечестной игры.