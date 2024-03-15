



США обеспечат долгосрочное военное присутствие в Латвии

Соединенные Штаты обеспечат долгосрочное военное присутствие в Латвии, заявил министр обороны Андрис Спрудс на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне в четверг, 14 марта.



"США являются важным стратегическим партнером Латвии, и их политическое лидерство, инвестиции в развитие наших возможностей и военное присутствие являются сильным сигналом сдерживания", сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии.



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"В беседе с министром обороны Остином мы наметили дальнейшие шаги по совместному укреплению коллективной обороны. США обеспечат долгосрочное военное присутствие в Латвии и окажут поддержку в укреплении нашего военного потенциала в рамках различных программ", - прокомментировал встречу Спрудс.



Стороны обсудили стратегическое партнерство Латвии и США и совместную работу по приобретению противокорабельных ракет Naval Strike Missile и ракетно-артиллерийских систем Himars. Они также обсудили прогресс Латвии в укреплении обороноспособности, работу над созданием военного полигона "Селия" и введением национальной службы обороны.



Чиновники также обсудили предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, одной из главных тем которого станет дальнейшее развитие коллективной обороны НАТО и поддержка Украины.



Спрудс подчеркнул, что поддержка США имеет решающее значение для того, чтобы помочь Украине победить Россию, поскольку Украина борется за безопасность и ценности всего демократического мира. Спрудс также выразил уверенность в том, что США смогут достичь внутриполитического соглашения о существенной помощи Украине.



