



США не выдала визы Лаврову и делегации РФ

США так и не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и делегации для участия в мероприятиях Организации Объединенных Наций (ООН).



"Россия попросила 56 виз у Соединенных Штатов, чтобы разрешить российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в этом месяце, но до сих пор не получила ни одной", - пишет издание Reuters.



Посол РФ в ООН Василий Небензя обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по этому вопросу. Он заявил, что подобное бездействие США вызывает "тревожность", поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон "постоянно отказывал в предоставлении въездных виз" ряду российских делегатов на другие мероприятия ООН.