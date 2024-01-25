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США и Ирак разрывают сотрудничество в сфере обороны
25.01.2024 18:00 Алина Груднева

США и Ирак разрывают сотрудничество в сфере обороны

Глава Пентагона подтвердил переговоры о выводе войск США из Ирака.

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

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"США и Ирак в ближайшее время начнут заседание рабочей группы Высшей военной комиссия США и Ирака, опираясь на совместный диалог США и Ирака относительно сферы безопасности и отражая наши обязательства углублять сотрудничество в сфере безопасности для безопасности в Ираке и регионе", - сказал он.
 

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