



США и Ирак разрывают сотрудничество в сфере обороны

Глава Пентагона подтвердил переговоры о выводе войск США из Ирака.



Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.



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"США и Ирак в ближайшее время начнут заседание рабочей группы Высшей военной комиссия США и Ирака, опираясь на совместный диалог США и Ирака относительно сферы безопасности и отражая наши обязательства углублять сотрудничество в сфере безопасности для безопасности в Ираке и регионе", - сказал он.

