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США уничтожили БПЛА, запущенные хуситами
11.04.2024 07:32 MIGnews.com

США уничтожили БПЛА, запущенные хуситами

Центральное командование США (CENTCOM) в своем заявлении сообщает, что его силы успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата, запущенных из контролируемых хуситами районов Йемена.

Американские, коалиционные или коммерческие суда не пострадали и не были повреждены, говорится в заявлении.

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Позднее, 10 апреля, американские войска также уничтожили восемь БПЛА в контролируемых хуситами районах Йемена, говорится в заявлении.
 

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