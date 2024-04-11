



США уничтожили БПЛА, запущенные хуситами

Центральное командование США (CENTCOM) в своем заявлении сообщает, что его силы успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата, запущенных из контролируемых хуситами районов Йемена.



Американские, коалиционные или коммерческие суда не пострадали и не были повреждены, говорится в заявлении.



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Позднее, 10 апреля, американские войска также уничтожили восемь БПЛА в контролируемых хуситами районах Йемена, говорится в заявлении.

