



СМИ: Военный контингент НАТО уже находится в Украине

Военные НАТО уже находятся в Украине для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения. Об этом сообщило испанское издание El Pais.



Отмечается, что было опрошено множество военных источников из Украины и Европейского Союза за более чем два года войны, и все они согласны с тем, что ни одна армия НАТО не участвовала в наземных боевых действиях.



Но, по их словам, у них также есть информаторы на местах, которые предоставляют информацию о ситуации на фронте, определяют эффективность поставляемого вооружения, а также возможные проблемы при его использовании, а также выявляют возможные случаи коррупции при оказании помощи.



Некоторые из этих неофициальных информаторов - отставные иностранные военные, воюющие добровольцами в рядах Вооруженных сил Украины.



Издание пишет, что по крайней мере два источника, американский и украинский, утверждают, что США особенно активно контролируют их помощь, организуя миссии между своим посольством и властями Украины, а также посещая их вне официальных каналов.



Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет. Позже французский лидер уточнил, что Париж может перекинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.



Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.



14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.