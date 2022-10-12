



СМИ: Потери российской армии в Украине могут превышать 90 тысяч

Безвозвратные потери оккупационной российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек.



Российское издание "Важные истории" озвучивает потери армии РФ, ссылаясь на два источника - бывшего офицера российских спецслужб и действующего офицера ФСБ.



Отметим, что к безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, погибших от ран, а также раненых, которые не могут вернуться к военной службе.



Напомним, по данным украинского Генштаба, потери среди личного состава россиян составляют 63 380 человек.



При этом министр обороны Британии Бен Уоллес в начале сентября сообщил, что в Украине погибло более 25 тысяч российских солдат. Общее количество потерь в армии РФ превышало 80 тысяч человек.



Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.