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Сийярто сказал, что не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
17.03.2024 11:48 MIGnews.com

Сийярто сказал, что не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Слова о том, что “Венгрию поставят на колени” не прошли для Марка Рютте даром. Видимо, сначало надо было прыгнуть, а потом говорить “гоп!”

"Я могу сказать вам две вещи о позиции Венгрии. Мы, безусловно, не собираемся поддерживать кандидатуру Марка Рютте. Мы не будем его поддерживать! Как мы можем поддерживать человека, который ранее заявлял, что Венгрию надо поставить на колени", - заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии.

По словам Сийярто, в НАТО самым важным является взаимное доверие, в связи с чем Будапешт не будет поддерживать того, кто "хочет поставить нас на колени".

 

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