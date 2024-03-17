



Сийярто сказал, что не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Слова о том, что “Венгрию поставят на колени” не прошли для Марка Рютте даром. Видимо, сначало надо было прыгнуть, а потом говорить “гоп!”



"Я могу сказать вам две вещи о позиции Венгрии. Мы, безусловно, не собираемся поддерживать кандидатуру Марка Рютте. Мы не будем его поддерживать! Как мы можем поддерживать человека, который ранее заявлял, что Венгрию надо поставить на колени", - заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии.



По словам Сийярто, в НАТО самым важным является взаимное доверие, в связи с чем Будапешт не будет поддерживать того, кто "хочет поставить нас на колени".



