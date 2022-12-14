



Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию: детали визита

Еще два десятилетия назад лидеры Китая были персонами нон грата в решительно антикоммунистической Саудовской Аравии. Сегодня Китай является крупнейшим клиентом и торговым партнером Саудовской Аравии.



Экспорт в Китай в прошлом году превысил 50 миллиардов долларов – более 18% от общего объема экспорта королевства. А это значит, что Эр-Рияд объективно вынужден искать новую внешнеполитическую линию.



Нынешний визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд стоит 30 миллиардов долларов. Во всяком случае, именно на такую сумму планируется подписание целого ряда китайско-саудовских соглашений, которые касаются не только нефти.



Речь еще и об участии Пекина в многомиллиардных национальных мегапроектах Саудовской Аравии в рамках стратегии Vision-2030. От строительства новых кластеров экономики и промышленности, включая возведение “города будущего” NEOM на побережье Красного моря – до создания завода по производству баллистических ракет и открытия огромного дата-центра компанией Huawei с сооружением вышек 5G.



В ходе нынешнего визита Председателя Си в Эр-Рияд подписан план гармонизации между долгосрочными программами двух государств: саудовской программой Vision-2030 и китайской инициативой “Один пояс – один путь”.