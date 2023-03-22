



Швеция будет сегодня голосовать за вступление в НАТО

Парламент Швеции в среду, 22 марта, проведет голосование по вступлению страны в НАТО. Об этом сообщает телеканал SVT.



Утром в парламенте были запланированы дебаты, а голосование за доклад Комитета по иностранным делам, который рекомендует принять членство, состоится вечером.



Ожидается, что парламент проголосует за членство Швеции в Альянсе. Таким образом, страна сможет присоединиться к Альянсу после того, как все его члены ратифицируют ее заявку.



Издание отмечает, что большинство политических сил поддерживают решение о вступлении страны в НАТО. Только Левая партия и Партия зеленых выступают против. Эти партии внесли свои предложения по законодательному закреплению того, что ядерное оружие не может находиться на территории Швеции в случае присоединения к Альянсу.



Также сообщается, что решение повлечет за собой несколько изменений в законодательство. В частности, предлагают, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться в Альянс за военной поддержкой.



Правительство также будет иметь право просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности территории Швеции как в военное, так и в мирное время.



