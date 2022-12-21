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Шойгу: Россия спасает население Украины от геноцида и террора
21.12.2022 15:05 Ольга Белозерова

Шойгу: Россия спасает население Украины от геноцида и террора

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные РФ своими действиями в ходе "спецоперации" спасают украинцев "от геноцида и террора". 

Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии минобороны РФ, где также присутствовал Путин, сообщает издание "Вести"

По словам Шойгу, вооруженные силы РФ в ходе "спецоперации" ведут действия "по спасению украинского населения от геноцида и террора".

При этом, Шойгу подчеркнул, что "Россия всегда готова к проведению конструктивных мирных переговоров". 

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