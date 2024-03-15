



Секретарь СНБО: Война придет на территорию России

Президент России Владимир Путин глубоко заблуждается, если считает, что война не придет на территорию РФ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.



В частности, он высказался по поводу последних действий добровольцев РДК и Легиона Свободы России.



"Это ситуация довольно проста. Можно классически ответить – люди имеют право пойти и проголосовать на своих выборах, что они и делают. Я хочу сказать, что если Путин считал, что война не придет на территории России, он глубоко ошибается. Она придет, и придет довольно далеко, и если на сегодняшний день они уже начинают страдать на расстоянии 800-900 километров, то, поверьте, в ближайшее время это уже будет тысячи километров", – сказал Данилов.



Также он отметил, что Украина будет внимательно наблюдать за тем, какие страны будут признавать президентские выборы в России.



"Будут сложные два-три месяца, потому что РФ закончит сейчас так называемый избирательный процесс... Страны, конечно, будут признавать выборы в России, что является абсолютным позором в современном мире. Мы очень внимательно будем наблюдать, какие страны будут признавать выборы, какие страны будут приветствовать Путина с победой на этой вроде бы (выборной) гонке. И это будет довольно интересная ситуация", – заявил Данилов.



Он напомнил, что когда избирался "один из соседей Путина", ни одна страна этого не признала и до сих пор не признает.



Напомним, президентские "выборы" в РФ будут проходить 15-17 марта. Ранее Легион Свобода России предупредил, что дни выборов в РФ будут "беспокойными". Также повстанцы призвали всех жителей Белгородской и Курской областей, не воспользовавшихся зеленым коридором, оставаться в укрытиях.