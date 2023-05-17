



С вас взыскано 5 413 шекелей: sms партии Авода взбесил израильтян



Десятки тысяч членов Аводы, но не только, получили сегодня текстовое сообщение следующего содержания: "Уважаемый гражданин, вам необходимо заплатить 5,413 шекелей. Эта сумма будет переведена автоматически из ваших налогов".



Спустя некоторое время от партии пришло разъясняющее сообщение: "Эта сумма - размер штрафа, который каждая семья в Израиле заплатит из своего кармана в коалиционные фонды". Многие серферы решили, что это была попытка фишинга или уловка, и раскритиковали этот шаг. Авода заявила: "Мы рады слышать, что кампания вызвала резонанс, это достаточно веская причина для стресса и протеста".



Спустя некоторое время члены Аводы получили еще одно сообщение, в котором появилось уточнение: "Вы в стрессе? Мы приносим свои извинения. Но важно, чтобы вы знали - эту безумную сумму собирает не Авода, а правительство! 5413 шекелей - это сумма, которую заплатит каждая семья в Израиле за коалиционные фонды, которые будут переданы партнерам Нетаниягу в правительстве".





