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Ряд стран хотят присоединиться к проекту ФРГ по созданию противоракетного щита
13.10.2022 23:05 Юлия Фрилис

Ряд стран хотят присоединиться к проекту ФРГ по созданию противоракетного щита

По меньшей мере 15 стран, в основном военного альянса НАТО, включая Великобританию и Нидерланды, подписали письмо о намерениях присоединиться к долгосрочному германскому проекту по созданию европейского противоракетного щита, который усилит защиту большей части континента.

Целью совместного приобретения систем противовоздушной обороны, защищающих территорию союзников от ракет, рассматривая среди вариантов израильскую систему Arrow 3, американские Patriot и немецкие установки IRIS-T.

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