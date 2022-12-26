



Россияне снова готовятся к массированному удару по Украине

Россия готовится к массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



“Очевидно, что россияне к чему-то готовятся. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр". Помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более или менее для них значимых операций. Поэтому, если вспомнить 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе все очень похоже. Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет, что возможен такой удар”, - подчеркнула Гуменюк.



Она также отметила, что враг способен наносить не только массированные, но и точечные удары.



“То, что у них исчерпываются запасы - понятно, потому что они их используют, но недооценивать врага нельзя. россияне пытаются пополнять свои резервы, несмотря на санкции и несмотря на ограничение в своих мощностях. Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое «победоносное шоу», как они считают. Но наше противодействие адекватно, мы не дадим им паузы, поскольку осознаем — нам нужно добиться в борьбе максимально быстро своей независимости», — подчеркнула Гуменюк.



Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате ракетных атак на энергосистему повреждено более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередач.