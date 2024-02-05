



Россия вызовет израильского посла в связи с "неприемлемыми" комментариями

Министерство иностранных дел России вызовет посла Израиля Симону Гальперин в связи с "неприемлемыми комментариями", которые она сделала в интервью, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.



По мнению министерства, в опубликованном интервью российской газете "Коммерсантъ" Гальперин исказила внешнеполитическую позицию России.



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Как отмечает ТАСС, среди прочих критических замечаний в адрес России Гальперин "неуважительно" отозвалась об усилиях Москвы по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом.



Гальперин приступила к исполнению своих обязанностей в прошлом месяце.

