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Рогозин - Пригожину: на войне надо засунуть свои амбиции "в за*ницу"
24.06.2023 09:24 Алина Груднева

Рогозин - Пригожину: на войне надо засунуть свои амбиции "в за*ницу"

Бывший член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции Дмитрий Рогозин прокомментировал напряженность между "вагнеровцами" и минобороны РФ.

Его заявление цитируют российские СМИ.

"Чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии", - возмутился Рогозин.

По его словам, "на войне надо засунуть свои политические амбиции в за*ницу" и всеми силами поддерживать фронт.

"Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу", - подчеркнул он.
 

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