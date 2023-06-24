Рогозин - Пригожину: на войне надо засунуть свои амбиции "в за*ницу"
Бывший член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции Дмитрий Рогозин прокомментировал напряженность между "вагнеровцами" и минобороны РФ.
Его заявление цитируют российские СМИ.
"Чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии", - возмутился Рогозин.
По его словам, "на войне надо засунуть свои политические амбиции в за*ницу" и всеми силами поддерживать фронт.
"Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу", - подчеркнул он.