



Рогозин - Пригожину: на войне надо засунуть свои амбиции "в за*ницу"

Бывший член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции Дмитрий Рогозин прокомментировал напряженность между "вагнеровцами" и минобороны РФ.



Его заявление цитируют российские СМИ.



"Чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии", - возмутился Рогозин.



По его словам, "на войне надо засунуть свои политические амбиции в за*ницу" и всеми силами поддерживать фронт.



"Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу", - подчеркнул он.

