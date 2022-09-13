



Родители шокированы: трансгендер в религиозной школе в Гиват-Шмуэле



Гиват-Шмуэль сотрясает грандиозный скандал: в одной из религиозных школ города, Морешет Нария, входящий в структуру управления религиозного образования, обнаружился трансгендер.



Мать ребенка решила когда ему исполнилось два года, что он является мальчиком, а не девочкой. Она отдала ребенка в религиозную школу, несмотря на то, что Галаха ни в каком виде не признает смену пола.



Сегодня ребенок учится в третьем классе. О том, что он трансгендер в школе знали считанные люди, и не знало большинство учителей. Тайну каким-то образом узнал один из родителей одноклассников ребенка - и рассказал всем.



הורי בית הספר ממ"ד "מורשת נריה" בגבעת שמואל מפגינים מחוץ לבית הספר הבוקר נגד הטרלול הפרוגרסיבי שהתגלה בבית הספר כשניסו להפוך ילדה בת 8 לבן. pic.twitter.com/6INSXjLZUa — ברל'ה קרומבי🇮🇱 (@berale_crombie) September 9, 2022

Это привело к тяжелому кризису и в классе, и в школе, и среди преподавательского состава.В системе религиозного образования с четвертого класса начинается разделение на классы для мальчиков и для девочек, что будет с трансгендером в данной ситуации - неясно.17 родителей заявили, что забирают своих детей организованной группой и переводят в другую школу. Муниципальные власти, однако, якобы угрожают что не разрешат подобный переход.Учителя в шоке от происходящего, и многие из них готовы уйти из школы: "Мы не спим по ночам. Мы чувствуем, что нас обманули, потому что школа от нас это скрыла. В четвертом классе ребенок будет ходить в кипе по школе - это все равно, что есть свинину на перерыве”.Наконец есть трагедия ребенка - дети не хотят с ним общаться, на перерывах он один, всем детям теперь известно, что речь идет о трансгендере, и взгляд на эту ситуации в религиозной общине совершенно однозначен.