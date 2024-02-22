



Реакция Украины на желание Приднестровья обратиться к Путину

Главное управление разведки Минобороны Украины не может подтвердить информацию о том, что Приднестровье будет просить Кремль, чтобы тот принял его "в состав РФ".



Об этом сообщил спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов.



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"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та приняла их в свой состав, на данный момент не подтверждается", – сообщил он.



Ранее появилась информация о том, что Приднестровье обратится к Путину на первом за 18 лет созыве съезда депутатов, который состоится из-за "давления со стороны Молдовы".