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Реакция генсека ООН на "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины
15.03.2024 21:18 Алина Груднева

Реакция генсека ООН на "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил Россию за попытки провести "выборы" Путина на оккупированных территориях Украины.

По данным информационного агентства Reuters, он напомнил, что попытка аннексии украинских регионов не имеет законной силы с точки зрения международного права.

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"Организация Объединенных Наций остается непреклонно преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", - отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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