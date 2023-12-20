



Раскрыты детали обмена кума Путина Медведчука на "азовцев"

Российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович принимал участие в процессе обмена кума Путина Виктора Медведчука на пленных командиров "Азова".



Детали обмена, который состоялся 22 сентября 202 года в Анкаре, раскрывает The Wall Street Journal.



Уточняется, что сам процесс с точки зрения договоренностей был очень сложным, поскольку стороны не хотели начинать переговоры.



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Украинская сторона, не доверяющая россиянам, потребовала установления личностей военных, которые попали в плен к РФ. В издании уточняют, что сначала руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов поднялся на борт самолета, где были "азовцы", сделал с ними фото, которые отправил Киеву, и только после этого состоялся обмен.



В свою очередь, Абрамович присутствовал на борту с 10 иностранными добровольцами, которые были освобождены в рамках той же договоренности. Тогда в обмен на Медведчука и 56 россиян Украина вернула 215 бойцов ВСУ, среди которых были пятеро командиров "Азова".