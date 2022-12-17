



Путин внезапно явился в штаб СВО

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, посетил штаб родов войск, которые принимают участие в специальной военной операции. В компании с российским президентом оказались: Сергей Шойгу (министр обороны РФ), Валерий Герасимов (военачальник) и Сергей Суровикин (главнокомандующий СВО).

Прибыв на место Владимир Путин заявил, что готов выслушать предложения по поводу происходящего в зоне СВО.



– Хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий, – сказал российский президент.



Ответы военачальников РФ не публикуются. На сайте Кремля появились фотографии со встречи. На одном из снимков Сергей Шойгу и Сергей Суровикин, вероятно, показывают российскому президенту на презентацию – делятся стратегией хода боевых действий.



Где именно проходила встреча не сообщается.

