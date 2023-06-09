



Путин: контрнаступление ВСУ уже началось

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы уже началось.



Соответствующее заявление он сделал в Сочи по итогам встречи с Александром Лукашенко.



"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии", - сказал Путин.



Глава Кремля утверждает, будто украинские военные пока что "не достигли поставленных задач".



"Однако наступательный потенциал ВСУ по-прежнему сохраняется", — признал он.

