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путин | Фото: скриншот
09.06.2023 18:04 Алина Груднева

Путин: контрнаступление ВСУ уже началось

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы уже началось.

Соответствующее заявление он сделал в Сочи по итогам встречи с Александром Лукашенко.

"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии", - сказал Путин.

Глава Кремля утверждает, будто украинские военные пока что "не достигли поставленных задач".

"Однако наступательный потенциал ВСУ по-прежнему сохраняется", — признал он.
 

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