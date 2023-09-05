



Путин: Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма в Украине

Президент России Владимир Путин 5 сентября после заседания российского оргкомитета “Победа” заявил журналисту, что “западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея”, чтобы “прикрыть античеловеческую сущность” современной Украины.



“Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек”, – сказал российский лидер. “И лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, что они говорят в интернете”.



До этого на заседании комитета Путин поговорил о жертвах Второй мировой войны с директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником.



“Это полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети. Полтора миллиона человек. Если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть. Двадцать пять процентов жертв. Александр Яковлевич, а кто это делал на Украине?” – спросил Путин, после чего он сам ответил на свой вопрос.



“Это были не просто нацисты. Это были те самые коллаборационисты, о которых сейчас главный раввин России сказал. Это вот как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания”, – отметил глава Кремля. “ Это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню. Это все конкретные вещи, которые связаны с днем сегодняшним. Поэтому я тоже прошу вас на это обратить внимание”.



В июне президент Владимир Путин со ссылкой на своих “друзей-евреев” заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – “не еврей, а позор еврейского народа”. Позднее главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил на слова Путина, заявив, что он и все еврейское сообщество Украины гордятся и поддерживают Зеленского.

