



Путин дал сигнал США: Украину в НАТО пустит, территории не вернет, – Bloomberg

Президент России Владимир Путин по скрытым каналам дает понять США, что он открыт к дискуссии о прекращении войны в Украине, в том числе, возможно, относительно будущих договоренностей о ее безопасности. Об этом пишет Bloomberg.



Два человека, близкие к Кремлю (они попросили не называть их имен, дабы не обсуждать вопросы, которые не подлежат огласке), сказали, что эти сигналы были переданы высокопоставленным американским чиновникам в прошлом месяце через посредника, которого они разумеется отказались назвать.



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По их словам, Путин, возможно, готов рассмотреть вопрос о прекращении упорного настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конечном итоге отказаться от противодействия возможному ее членству в НАТО, угроза которого была главным российским оправданием.



Bloomberg утверждает, что за это придется заплатить цену, которую Киев отверг – согласие на контроль Кремля над уже оккупированной территорией, которая сейчас составляет около 18% Украины.



Американские чиновники, которые разговаривали с Bloomberg, дали понять, что настроены скептически и не видят признаков того, что российский президент серьезно настроен на поиск путей прекращения боевых действий.