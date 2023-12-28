



Пушилин гордится 15 годами тюрьмы, которые его ждут в Украине

Главарь так называемого "ДНР" Денис Пушилин прокомментировал заочный приговор в Украине.



В комментарии прокремлевским СМИ он сказал, что даже рад этому.



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"Я рад. Для меня это повод гордиться - даже прокуратура признала мое участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", - сказал он.



Напомним, что Пушилин заочно приговорен в Украине к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он лишен права занимать должности в органах государственной власти, госуправления, местного самоуправления, а также в органах, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.