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Пушилин гордится 15 годами тюрьмы, которые его ждут в Украине
28.12.2023 04:35 Алина Груднева

Пушилин гордится 15 годами тюрьмы, которые его ждут в Украине

Главарь так называемого "ДНР" Денис Пушилин прокомментировал заочный приговор в Украине.

В комментарии прокремлевским СМИ он сказал, что даже рад этому.

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"Я рад. Для меня это повод гордиться - даже прокуратура признала мое участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", - сказал он.

Напомним, что Пушилин заочно приговорен в Украине к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он лишен права занимать должности в органах государственной власти, госуправления, местного самоуправления, а также в органах, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

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