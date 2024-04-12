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Против Германии подали новый иск из-за экспорта оружия Израилю
12.04.2024 17:29 MIGnews.com

Против Германии подали новый иск из-за экспорта оружия Израилю

Юристы-правозащитники подали иск против решения правительства Германии одобрить экспорт 3000 единиц противотанкового оружия в Израиль. Это уже второй подобный иск в этом месяце, поданный в связи с поддержкой Берлином Израиля в войне в Газе.

На прошлой неделе берлинские адвокаты заявили, что подали срочный призыв прекратить экспорт военного оружия в Израиль, ссылаясь на то, что есть основания полагать, что оно используется в Газе в нарушение международного гуманитарного права.

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Последнее дело, возбужденное пятью палестинцами из Газы, было поддержано юристами из Европейского центра по конституционным правам и правам человека (ЕЦКПЧ) в Берлине и палестинскими правозащитными организациями, говорится в заявлении ЕЦКПЧ.

По словам ЕЦПЧ, после атаки ХАМАСа 7 октября правительство выдало разрешение на экспорт 3000 единиц противотанкового оружия в Израиль, однако заявка на экспорт 10 000 единиц боеприпасов в Израиль еще не была одобрена.

"Германия не может оставаться верной своим ценностям, если она экспортирует оружие для войны, в которой очевидны серьезные нарушения международного гуманитарного права", - говорится в заявлении генерального секретаря ЕЦПЧ Вольфганга Калека.

Юристы призвали административный суд Берлина приостановить действие экспортных лицензий в качестве временной меры правовой защиты.
Правительство Германии заявило, что рассматривает каждый экспорт оружия индивидуально и принимает во внимание ряд факторов, включая права человека и гуманитарное право.
 

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