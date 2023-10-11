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Продлен мандат турецких военных на участие в миссии UNIFIL в Ливане
11.10.2023 21:33 Алина Груднева

Продлен мандат турецких военных на участие в миссии UNIFIL в Ливане

В Анкаре продлили мандат турецких военных на участие в миссии UNIFIL в Ливане.

Парламент Турции продлил его до 31 октября 2024 года.

"Турция играет важную роль в эффективном проведении миротворческой операции. Вклад Турции видят все слои ливанского общества", - сказано в законе.

Уточняется, что участие турецких военных в миссии повышает поддержание уровня "стабильности в регионе".

"Считаем важным продолжать наш вклад в миссию UNIFIL", - говорят турецкие законодатели.
 

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