Президент Украины выступил в Конгрессе США: главное из речи Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу во время визита в США 21 декабря. Его выступление состоялось на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.
Основные моменты из выступления президента Украины:
- В ходе русско-украинской войны решается не только судьба и будущее Украины, но и судьба всего цивилизованного мира. "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира", - сказал президент.
- Для того чтобы переломить ход боевых действий в свою пользу, а не только обороняться, Украине критически необходимо американское оружие, в частности, пушки, снаряды, РСЗО, бронетехника и авиация. "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы украинские патриоты могли вовсю работать ради нашей победы", - сказал Зеленский.
- Россия нашла себе союзника в террористических действиях против Украины - Иран, поставляющий ей сотни дронов-камикадзе. Поэтому в интересах США остановить эти страны, пока они не нанесли удара по союзникам американцев.
- "Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты", - подчеркнул Зеленский.
- Президент США Джо Байден в ходе переговоров поддержал инициативу Зеленского по проведению международного саммита мира уже этой зимой. Фундаментом саммита должна стать предложенная Зеленским "Формула мира", состоящая из десяти пунктов.
- Несмотря на все атаки со стороны России, украинский народ продолжает вести свою борьбу до победы. "Если будут российские ракеты – мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством – украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга", - сказал Зеленский.