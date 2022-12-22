



Президент Украины выступил в Конгрессе США: главное из речи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу во время визита в США 21 декабря. Его выступление состоялось на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.



Основные моменты из выступления президента Украины:

В ходе русско-украинской войны решается не только судьба и будущее Украины, но и судьба всего цивилизованного мира. "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира", - сказал президент.

Для того чтобы переломить ход боевых действий в свою пользу, а не только обороняться, Украине критически необходимо американское оружие, в частности, пушки, снаряды, РСЗО, бронетехника и авиация. "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы украинские патриоты могли вовсю работать ради нашей победы", - сказал Зеленский.

Россия нашла себе союзника в террористических действиях против Украины - Иран, поставляющий ей сотни дронов-камикадзе. Поэтому в интересах США остановить эти страны, пока они не нанесли удара по союзникам американцев.

"Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты", - подчеркнул Зеленский.

Президент США Джо Байден в ходе переговоров поддержал инициативу Зеленского по проведению международного саммита мира уже этой зимой. Фундаментом саммита должна стать предложенная Зеленским "Формула мира", состоящая из десяти пунктов.

Несмотря на все атаки со стороны России, украинский народ продолжает вести свою борьбу до победы. "Если будут российские ракеты – мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством – украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга", - сказал Зеленский.

Президент Украины подарил членам Конгресса флаг Украины, который ему на днях передали защитники Бахмута. От главы демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси Зеленский получил флаг США, который в тот день развевался над зданием Конгресса. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.