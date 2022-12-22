Новости » Политика
Президент Украины выступил в Конгрессе США: главное из речи Зеленского
22.12.2022 07:57 Раиса Вовк

Президент Украины выступил в Конгрессе США: главное из речи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу во время визита в США 21 декабря. Его выступление состоялось на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

Основные моменты из выступления президента Украины:

  • В ходе русско-украинской войны решается не только судьба и будущее Украины, но и судьба всего цивилизованного мира. "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира", - сказал президент.
  • Для того чтобы переломить ход боевых действий в свою пользу, а не только обороняться, Украине критически необходимо американское оружие, в частности, пушки, снаряды, РСЗО, бронетехника и авиация. "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы украинские патриоты могли вовсю работать ради нашей победы", - сказал Зеленский.
  • Россия нашла себе союзника в террористических действиях против Украины - Иран, поставляющий ей сотни дронов-камикадзе. Поэтому в интересах США остановить эти страны, пока они не нанесли удара по союзникам американцев.
  • "Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты", - подчеркнул Зеленский.
  • Президент США Джо Байден в ходе переговоров поддержал инициативу Зеленского по проведению международного саммита мира уже этой зимой. Фундаментом саммита должна стать предложенная Зеленским "Формула мира", состоящая из десяти пунктов.
  • Несмотря на все атаки со стороны России, украинский народ продолжает вести свою борьбу до победы. "Если будут российские ракеты – мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством – украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга", - сказал Зеленский.
Президент Украины подарил членам Конгресса флаг Украины, который ему на днях передали защитники Бахмута. От главы демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси Зеленский получил флаг США, который в тот день развевался над зданием Конгресса. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы