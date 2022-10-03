



Половина мобилизованных вернулись, военком Хабаровского края снят

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.



— Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Это не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент, — рассказал он в Telegram-канале.



Губернатор отметил, что за десять дней повестки получили, а затем пришли в военкомат несколько тысяч хабаровчан. Из них, по его словам, около половины вернулись домой, потому что не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу.