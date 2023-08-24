



Перепуганный из-за взрыва бомбы Ким Чен Ын усилил свою охрану

После взрыва бомбы в Пхеньяне, прогремевшегося пару месяцев назад, глава КНДР Ким Чен Ын решил усилить свою охрану.



По данным The Sun, теперь северокорейский диктатор, опасаясь за свою жизнь, передвигается в сопровождении людей, которые носят с собой специальные кейсы.



По словам источников, охрана Ким Чен Ына имеет при себе, помимо прочего, новейшее оборудование для обнаружения взрывчатки.



"Меры безопасности вокруг Ким Чен Ына ужесточаются. Портфели служат защитой. Они известны как баллистические сумки или баллистические портфели, сделанные из углеродного волокна. Они являются пуленепробиваемыми, а также защищают от электрошокеров и других электронных орудий. Если корректировщики сообщат охранникам о подозрительной активности или прозвучит выстрел, они могут поднять сумки, чтобы защитить Ким Чен Ына", - пояснил ведущий эксперт по северокорейской элите Майкл Мэдден.