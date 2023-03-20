Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета военной помощи Украине
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь на 350 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и не только. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Как отмечают в американском ведомстве, в очередной пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 25-мм боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;
- системы противотанкового оружия AT-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и соответствующие боеприпасы;
- боеприпасы для разрушения и оборудование для расчистки препятствий;
- оборудование для разминирования;
- автоцистерны для перевозки тяжелого топлива;
- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
- речные патрульные катера;
- испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Напомним, сегодня, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставила Украине новый пакет военной помощи.