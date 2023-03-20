



​​​​​​​Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь на 350 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и не только. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



Как отмечают в американском ведомстве, в очередной пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм артиллерийские снаряды;

25-мм боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);

81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;

системы противотанкового оружия AT-4;

гранатометы, стрелковое оружие и соответствующие боеприпасы;

боеприпасы для разрушения и оборудование для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

автоцистерны для перевозки тяжелого топлива;

тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

речные патрульные катера;

испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части и другое полевое оборудование.