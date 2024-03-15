



Новость об отправке французских войск в Украину оказалась фейком

На фоне последних громких заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона появилась информация, что французские полки якобы направляются в Румынию, готовясь к развертыванию в Украине против российской армии, в частности в Одессе.



Как пишет FranceNews24, среди них упоминается 2-й Иностранный пехотный полк. Однако сайт "информационного ресурса" является "клоном" настоящего FranceNews24, так как у него нет никаких данных и контактов, нет страницы в Википедии.



В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко отметил, что распространяющий это сообщение сайт - фейковый.



"Не говорил Макрон о переброске полков и отправлении в Одессу. Если бы шло до этого, то Рада бы голосовала разрешение на ввод войск. Давайте немного успокоимся и не будем накручиваться. Не будет пока французских, немецких, американских войск в Украине. Не та сейчас ситуация , чтобы наши союзники вступили в войну", – добавил он.



Напомним, ранее Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы. В интервью телеканалам TF1 и France 2, он заявил, что если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность - это кремлевский режим".



Однако заявление Макрона относительно ситуации в Украине и его заявления о том, что нужно быть готовыми противостоять России, левые и правые политики Франции подвергли резкой критике.