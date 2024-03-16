



Новосибирск: педофила-убийцу за “военные заслуги” отправили с лекциями по школам

Бывший участник войны в Украине Никита Семьянов начал выступать в новосибирских школах как “почетный гость” и “герой штурма Бахмута”. Ну, а в прошлой жизни Семьянов убил своего тестя и совращал малолетних. На публикацию бывшей жены Семьянова Полины, обратила внимание “Медиазона”.



Полина рассказала, что бывший супруг преподавал игру на гитаре в Новосибирске, а свободное время устраивал вечеринки с подростками у себя дома. Девушки, которые приходили к преподавателю домой, рассказывали, что вечеринки часто заканчивались оргиями, а возраст гостей не превышал 15 лет. Семьянова интересовал “определенный типаж”. “Это девочки из не очень благополучных семей, за которыми вряд ли кто-то придет”, — рассказала одна из девушек..



Семьянов женился в 2014 году на 16-летней Полине Макаренко. У них родился ребенок. Учитель музыки прекратил “пьяные тусовки” в доме, но часто избивал свою молодую жену. Вскоре девушка не выдержала и сбежала от мужа, а в последствии была задержана и осуждена за сбыт наркотиков.



Семьянов же в 2022 году был приговорен к девяти годам колонии за убийство своего тестя Александра Макаренко. Следствие утверждало, что мужчины поссорились в гараже. Семьянов задушил тестя, а его тело спрятал на своем участке. Экс-преподаватель вину не признавал и даже помогал участвовать в поисках Макаренко, после того как о его исчезновении заявили в полицию.



