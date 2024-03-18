



Нигер мог разорвать соглашение с США из-за Ирана, - WSJ

США обвинили Нигер в подготовке соглашения о доступе Ирана к местным месторождениям урана.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



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Уточняется, что это могло послужить причиной разрыва военного соглашения с США.



По словам источника, в середине марта в Нигер прибыла делегация США, возглавляемая помощником госсекретаря по вопросам Африки Моллом Фи и главой Африканского командования американских вооруженных сил Майклом Лэнгли. Они выразили обеспокоенность из-за сотрудничества Нигера и Ирана.



Месяцем ранее переговоры между Ираном и Нигером "глубоко продвинулись". Они подписали "предварительное соглашение".