Нигер мог разорвать соглашение с США из-за Ирана, - WSJ
США обвинили Нигер в подготовке соглашения о доступе Ирана к местным месторождениям урана.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Уточняется, что это могло послужить причиной разрыва военного соглашения с США.
По словам источника, в середине марта в Нигер прибыла делегация США, возглавляемая помощником госсекретаря по вопросам Африки Моллом Фи и главой Африканского командования американских вооруженных сил Майклом Лэнгли. Они выразили обеспокоенность из-за сотрудничества Нигера и Ирана.
Месяцем ранее переговоры между Ираном и Нигером "глубоко продвинулись". Они подписали "предварительное соглашение".