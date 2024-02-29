



Нидерланды готовят новый иск против России по делу сбитого "Боинга" на Донбассе

Нидерланды потратили 166 млн евро на ликвидацию последствий сбитого россиянами самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области в 2014 году. Этот счет хотят выставить России. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.



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Счетная палата заявила, что расследование в отношении преступников обошлось в 53 миллиона евро. Также Нидерланды потратили 365 евро на чистку плюшевых игрушек погибших детей.



Правительство обратилось в Счетную палату с просьбой подготовить расходы на помощь Нидерландам в деле о государственной ответственности против России.



Оно сейчас находится на рассмотрении в Международной организации гражданской авиации. Нидерланды и Австралия возбудили это дело, чтобы, возможно, подать иск о возмещении ущерба против россиян.



Счетная палата отмечает, что речь идет о промежуточной позиции, это будет обновляться ежегодно.



За 2023 год будет добавлено не менее 16,5 млн евро. Эту сумму государство выделило в качестве компенсации родственникам погибших.



"Эта компенсация была назначена потому, что крайне сомнительно, что преступники, осужденные нидерландским судом, когда-нибудь действительно выплатят эту сумму. Трое мужчин, двое россиян и украинец, были приговорены к пожизненному заключению в прошлом году за причастность к катастрофе самолета. Они не сидят в тюрьме, а находятся где-то в России", - говорится в сообщении.



Рютте поблагодарил правительство за отчет и назвал его шагом к справедливости.



"Этот доклад может привести к обоснованному требованию компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", - заявил он.



Напомним, 17 июля 2014 года на захваченной пророссийскими боевиками территории Донецкой области был сбит пассажирский авиалайнер Boeing 777. Тогда погибли все пассажиры и члены экипажа, а именно 298 человек.



Следственная комиссия установила, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ, которая дислоцировалась в Курске. ЗРК отправили в Украину, где сепаратисты и боевики использовали его в боях против ВСУ.



В результате атаки погибли 298 человек. Из них две трети - это граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.



В 2022 году Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17. Трех обвиняемых признали виновными и приговорили к пожизненному заключению. Одним из них стал бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин.