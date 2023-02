New York Times предвзято освещает события в Израиле – исследование

После ноябрьских выборов в New York Times резко увеличилось негативное освещение Израиля в газете, и при прежнем правительстве газета также освещала Израиль в основном негативно. The Times также не освещала деятельность террористических организаций в 2022 году, когда наблюдался пик терроризма. А в 2022 году Times опубликовала 20 негативных статей об Израиле по сравнению с 13 статьями об Иране – в течение года, когда иранские правительственные силы убивали и вешали протестующих.



“Я решила взять на себя обязательство следить за освещением Израиля в NYT в течение целого года”, – говорит израильская писательница и журналист Маарив Лайлак Сиган, которая в течение года следила за ежедневным освещением Израиля в The New York Times с ведущим экспертом в области международных коммуникаций и общественной дипломатии профессором Эйтаном Гильбоа из Университета Бар-Илан.



“То, что я обнаружила, было мрачным и тревожным”, – сообщает Сиган. “Помимо непосредственного воздействия на имидж и статус Израиля, освещение постоянно искажает реальность в Израиле и в регионе таким образом, что создает ложное представление. Это влияет на связи Израиля со значительной частью американского общества, особенно с американскими евреями. Читатель получает от новостного агентства только частичные факты, которые рисуют мрачную и монохромную картину. Это искажает истину и внушает опасения”.



Результаты уникального исследования, в котором анализируются модели как освещения, так и упущения информации, показывают явную антиизраильскую предвзятость в New York Times. В отчете указывается на 53% негативного освещения Израиля в течение года, а также на постоянное упущение информации об угрозах, с которыми столкнулся Израиль.



The New York Times, печатный тираж которой в США составляет около 750 000 экземпляров, а также 8,6 миллиона платных подписчиков на ее платформе цифровых изданий в дополнение к миллионам читателей в Интернете и в печатных изданиях, входит в двадцатку самых популярных изданий в мире. Сиган выбрала The New York Times, потому что, по ее словам, это “самое важное новостное агентство в мире, имеющее давнюю репутацию профессионального агентства”.



“Вот почему результаты так тревожны”, – говорит она. “Террористические организации не получили должного освещения – “Хизбалла” упоминалась всего в 4 заголовках в течение года (из них 1 негативный), а ХАМАС – в 2 заголовках (из них 1 негативный)”.

Пропорции еще хуже, когда дело доходит до мнений и политики:

Против Израиля было направлено 20 статей с негативным мнением по сравнению с 13 статьями против Ирана, где ядерный проект процветает.

С января по октябрь Израиль получил 51% негативного освещения. В месяцы ноябрь-декабрь (с момента выборов, но до формирования нового правительства) зафиксирован резкий рост – 68% освещения Израиля было негативным.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир упоминался 20 раз вместе со словом “террорист” в 2022 году. Однако у лидера ХАМАСа Яхьи Синвара было только 2 таких упоминания, а у лидера “Хизбаллы” Хасана Насраллы – ни одного.

Результаты исследования публикуются параллельно с отчетами ADL, которые показывают, что число американцев, придерживающихся антисемитских убеждений, удвоилось с 2019 года и с отчетами Еврейского агентства, которые показывают 50%-ный рост антисемитских инцидентов в кампусах американских университетов с начала учебного года.