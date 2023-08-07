



Нетаниягу: связи с Саудовской Аравией будут развиваться даже без соглашения

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уверен, что Израиль достигнет соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией, но ключевые связи будут продолжать развиваться, даже если официального мирного соглашения не будет.



В беседе с Bloomberg News Нетаниягу сказал, что существует "экономический коридор транспортировки и коммуникаций энергии, который естественным образом проходит через нашу географию из Азии через Аравийский полуостров в Европу. Мы должны это понимать".



"И я чувствую, что мы поймем это, независимо от того, будет у нас формальный мир или нет", — говорит Нетаниягу, называя этот момент "поворотным пунктом истории".



Нетаниягу отказывается говорить, на какие уступки он пойдет по палестинскому вопросу, чтобы заключить сделку с саудовцами, но предполагает, что это больше не ключевой вопрос, а скорее называет его "флажком".



"Это то, что говорят в коридорах, это то, что говорят на скрытых переговорах — ответ гораздо меньше, чем вы думаете", — говорит он.

