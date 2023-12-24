



Нетаниягу: мы расширяем военные действия в Газе

Вечером, 24 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением к нации по поводу продолжающейся в Газе наземной операции.



"Мы расширяем военные действия в Газе. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАСом", - сказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Нетаниягу, это является единственным способом вернуть похищенных и уничтожить ХАМАС, а также гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.



"Это займет время, но мы едины: солдаты, народ и правительство. Мы едины и полны решимости сражаться до конца. У войны есть очень тяжелая цена, которая заключается в жизнях наших героических бойцов. Мы делаем все, чтобы сохранить жизни наших солдат. Но одного точно не будет - мы не остановимся, пока не добьемся победы", - резюмировал Нетаниягу.