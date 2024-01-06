Не топливо: в США раскрыли, что внутри китайских ракет
В китайских ракетах внутри вместо топлива находится вода.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.
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Уточняется, что ракеты заполнены водой из-за огромных масштабной коррупции во всей оборонной промышленности КНР.
В связи с таким открытием источники в разведке США уверены, что глава Китая Си Цзиньпин вряд ли отважится на крупномасштабные военные операции в обозримом будущем.