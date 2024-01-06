



Не топливо: в США раскрыли, что внутри китайских ракет

В китайских ракетах внутри вместо топлива находится вода.



Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что ракеты заполнены водой из-за огромных масштабной коррупции во всей оборонной промышленности КНР.



В связи с таким открытием источники в разведке США уверены, что глава Китая Си Цзиньпин вряд ли отважится на крупномасштабные военные операции в обозримом будущем.