



НАТО объявило новую дату и место проведения саммита

Новый саммит стран-членов НАТО пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, сообщил в Twitter генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, на встречу будут приглашены главы государств и правительств представителей НАТО.



“Я благодарю нашего уважаемого союзника Литву за проведение саммита НАТО 2023 года в Вильнюсе 11-12 июля следующего года. Это поможет еще больше укрепить наш Альянс, усилить поддержку Украины и решить ключевые вопросы безопасности”, – заявил Столтенберг.



Ранее экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что на фоне ракетных ударов России по Украине необходимо провести экстренный саммит НАТО. Трасс при этом подчеркнула, что Киев стремится к миру. На встрече ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.



“Если Москва применит ядерное оружие, Запад должен обеспечить смену власти в России”, – написал в статье The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Он добавил, что в случае ядерного удара следует принять Украину в Североатлантический альянс. По словам политика, “Запад должен надавить на Китай и Индию для того, чтобы руководство этих стран осознало недопустимость дальнейшей поддержки Кремля”.