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На саммите G20 утвердили итоговую декларацию: основные выдержки
09.09.2023 14:47 Алина Груднева

На саммите G20 утвердили итоговую декларацию: основные выдержки

Лидеры саммита G20 в Нью-Дели достигла согласия по тексту итоговой декларации.

Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ожидается, что текст будет обнародован 10 сентября, в последний день саммита. По данным СМИ, между участниками G20 были глубокие разногласия относительно ситуации в Украине и вопросов выплаты денежных компенсаций за причастность к климатическим изменениям. 

Информационное агентство Reuters опубликовало выдержки из текста итоговой декларации. Лидеры "Большой двадцатки" решили, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами ООН, соблюдать территориальную целостность и суверенитет других стран.

Также стороны согласились, что в войне в Украине недопустимо применение ядерного оружия. Они призвали к полноценному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений.

Они пришли к выводу, что решающее значение в разрешении конфликтов имеют дипломатия и диалог.

Также они призвали реформировать Всемирную торговую организацию, обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность, восстановить к 2030 году 30% всех разрушенных экосистем.

Лидеры G20 готовы обмениваться опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий. Следующие саммиты "Большой двадцатки" решено провести в Бразилии в 2024 году, в ЮАР - в 2025-м, в США - 2026-м.

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