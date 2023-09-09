



На саммите G20 утвердили итоговую декларацию: основные выдержки

Лидеры саммита G20 в Нью-Дели достигла согласия по тексту итоговой декларации.



Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.



Ожидается, что текст будет обнародован 10 сентября, в последний день саммита. По данным СМИ, между участниками G20 были глубокие разногласия относительно ситуации в Украине и вопросов выплаты денежных компенсаций за причастность к климатическим изменениям.



Информационное агентство Reuters опубликовало выдержки из текста итоговой декларации. Лидеры "Большой двадцатки" решили, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами ООН, соблюдать территориальную целостность и суверенитет других стран.



Также стороны согласились, что в войне в Украине недопустимо применение ядерного оружия. Они призвали к полноценному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений.



Они пришли к выводу, что решающее значение в разрешении конфликтов имеют дипломатия и диалог.



Также они призвали реформировать Всемирную торговую организацию, обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность, восстановить к 2030 году 30% всех разрушенных экосистем.



Лидеры G20 готовы обмениваться опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий. Следующие саммиты "Большой двадцатки" решено провести в Бразилии в 2024 году, в ЮАР - в 2025-м, в США - 2026-м.