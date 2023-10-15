



Министерство Бен-Гвира отчиталось о выдаче лицензий на ношение оружия

С момента начала войны в Израиле, с 7 октября, получено 18 023 запросов на выдачу лицензий на ношение огнестрельного оружия.



По данным 12-го канала, соответствующий отчет предоставило министерство национальной безопасности, которое возглавляет Итамар Бен-Гвир.



По данным ведомства, выдано 1 620 условных разрешений, 2 286 - новых лицензий. Также было получено около 26 000 телефонных запросов.



С начала 2023 года лицензии на ношение оружия выданы 24,6 тысячам граждан. К сравнению, в 2022 году - 12 897 лицензий, в 2021-м – 10 064.