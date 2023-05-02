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Мэр Сдерота: безопасность жителей прежде всего
02.05.2023 17:46 Алина Груднева

Мэр Сдерота: безопасность жителей прежде всего

Мэр Сдерота Алон Давиди выразил недовольство правительством на фоне сегодняшнего ракетного обстрела города из Газы.

Он обвинил нынешние власти Израиля в том, что те лишь говорят, но не защищают жителей приграничных районов на юге страны.

"Хватит болтовни. В Газе правят две террористические группировки. Они стреляют, когда хотят. Мы должны их уничтожить", — сказал он в комментарии 13-му каналу.

По словам Давиди, ЦАХАЛ должен начать продуманную наступательную операцию. Он также верит, что израильские военные  сделают "все правильно".

"Жители Сдерота должны быть обеспечены безопасностью прежде всего на фоне вопроса о том, что правительство хочет понизить цены или нет", - добавил он.
 

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