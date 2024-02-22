



Матери Навального угрожают из-за тела сына

Матери Алексея Навального Людмиле начали угрожать, показав тело сына.



По словам женщины, следователи заявили, что причина внезапной смерти российского оппозиционера им уже известна.



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"У них есть все медицинские и юридические документы. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей", - сообщила она.



По словам Людмилы Навальной, следователи потребовали, чтобы она тайно похоронила сына.



"Глядя мне в глаза, они говорят, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына", - добавила она.