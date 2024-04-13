



Маск и Милей вместе относительно лития

Миллиардер Илон Маск и президент Аргентины пообещали работать вместе над продвижением свободных рынков и потенциальных литиевых проектов после встречи в Техасе, где находится компания магната по производству электромобилей Tesla.



Маск, один из богатейших людей мира, ранее демонстрировал свое восхищение тем, что Милей во всеуслышание заявляет о поддержке частного предпринимательства, и свое неприятие того, что он считает «социалистическими излишествами».



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В комментариях местным СМИ будущий посол Аргентины в США Херардо Вертейн отметил, что Маск и Милей обсудили литий - сверхлегкий металл, который считается ключевым для батарей, необходимых для будущих электромобилей.



"Мы говорили о возможностях инвестирования в Аргентине в литий... Мы очень заинтересованы не только в экспорте сырья, но и в создании добавленной стоимости", - сказал Вертхайн в комментариях, опубликованных газетой La Nacion.

