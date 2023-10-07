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Макрон: Франция привержена праву Израиля на самооборону
07.10.2023 17:08 Алина Груднева

Макрон: Франция привержена праву Израиля на самооборону

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу на фоне продолжающихся с самого утра 7 октября атак из Газы.

"Я осуждаю нападения, совершенные из Газы против Израиля, его солдат и его населения", - сказал французский лидер.

По словам Макрона, Франция выражает солидарность с Израилем и гражданами Еврейского Государство. Париж привержен безопасности страны и ее праву на самооборону.

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