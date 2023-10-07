Макрон: Франция привержена праву Израиля на самооборону
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу на фоне продолжающихся с самого утра 7 октября атак из Газы.
"Я осуждаю нападения, совершенные из Газы против Израиля, его солдат и его населения", - сказал французский лидер.
По словам Макрона, Франция выражает солидарность с Израилем и гражданами Еврейского Государство. Париж привержен безопасности страны и ее праву на самооборону.