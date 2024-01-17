



Макрон: 2024 год станет ключевым для европейцев

Нынешний год станет ключевым для Европы вне зависимости от того, какими будут результаты выборов в США.



Такое заявление на Всемирном экономическом форуме сделал президент Франции Эммануэль Макрон.



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Он отметил, что европейские страны должны продолжить военную поддержку Украины, несмотря ни на что. Макрон пояснил, что помощь не должна зависеть от результатов выборов в США.



Помимо прочего, президент Франции уверен, что Россия не одержит победу в войне против Украины.